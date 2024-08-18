Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: «Химки» играли лучше «Зенита» и заслуживали победы, нет непобедимых команд

Глушаков: «Химки» играли лучше «Зенита» и заслуживали победы, нет непобедимых команд
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ничейный исход в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

— Насколько приятно отнять очки у «Зенита»?
— По игре сегодня «Зенит» у нас отнял очки. Мы лучше играли и заслуживали победы. Нет непобедимых команд, которые не проигрывают. Это футбол, все равны, — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

Материалы по теме
Худший день «Зенита» в сезоне. Потеряли Глушенкова, впервые пропустили и еле-еле спаслись!
Худший день «Зенита» в сезоне. Потеряли Глушенкова, впервые пропустили и еле-еле спаслись!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android