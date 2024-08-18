Глушаков: «Химки» играли лучше «Зенита» и заслуживали победы, нет непобедимых команд

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ничейный исход в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1.

— Насколько приятно отнять очки у «Зенита»?

— По игре сегодня «Зенит» у нас отнял очки. Мы лучше играли и заслуживали победы. Нет непобедимых команд, которые не проигрывают. Это футбол, все равны, — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.