Глушаков: задача «Химок» — быть в середине таблице, а по Бакаеву вопрос не ко мне

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) назвал задачи команды на сезон.

«Задачи те же — быть где-то в серединке, в первой части турнирной таблицы.

По Бакаеву вопрос не ко мне. Он — хороший футболист. Нам каждого футболиста не хватает в команде», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

После этой победы в активе «Химок» стало пять очков. Подопечные Франка Артиги занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 13 очками остаётся на первом месте.