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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал неожиданную ничью в матче с «Химками»

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал неожиданную ничью в матче с «Химками»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

— До травмы Глушенкова была другая игра, но после его ухода команда как‑то замкнулась.
— Вынужденная замена. Пришлось пересмотреть план замен. Результатом не удовлетворены.

Посмотрим, что там случилось. Конечно, без Вендела и Глушенкова будет тяжелее. Равноценной замены нет. Но что делать, это футбол. Травмы являются сопутствующим фактором, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

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