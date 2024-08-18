Тренер «Зенита» Семак прокомментировал неожиданную ничью в матче с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

— До травмы Глушенкова была другая игра, но после его ухода команда как‑то замкнулась.

— Вынужденная замена. Пришлось пересмотреть план замен. Результатом не удовлетворены.

Посмотрим, что там случилось. Конечно, без Вендела и Глушенкова будет тяжелее. Равноценной замены нет. Но что делать, это футбол. Травмы являются сопутствующим фактором, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.