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Данило обратился к болельщикам после травмы в матче с «Борнмутом»

Данило обратился к болельщикам после травмы в матче с «Борнмутом»
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Полузащитник «Ноттингем Форест» Данило опубликовал сообщение на своей странице в социальных сетях после травмы, полученной в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1).

«Привет, ребята. Я просто хочу сказать, что со мной всё в порядке, слава богу, и я уже дома. Скоро вернусь. Спасибо за все сообщения поддержки», — написал Данило.

Данило получил повреждение на первых минутах встречи, которая состоялась в субботу, 17 августа, на стадионе «Сити Граунд». После борьбы за верховой мяч с Антуаном Семеньо хавбек неудачно приземлился на левую ногу. Игрок покинул поле на носилках.

23-летний Данило перешёл в «Ноттингем Форест» из «Палмейраса» в январе 2023 года за € 18,2 млн. В прошлом сезоне бразилец забил три мяча в 34 матчах за клуб во всех турнирах.

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