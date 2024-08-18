«Я не понял замысла Семака». Аршавин — о матче «Химки» — «Зенит»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит» (1:1).

«Я не понял замысла Семака. Он заменил центрального нападающего при счете 0:1, думаю, это не работало. Конечно, осечка очень неприятная для «Зенита». И нужно отдать должное «Химкам», моментами владели преимуществом, моментами терпели, и всё это позволило добиться результата», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

После этого матча в активе «Химок» стало пять очков. Подопечные Франка Артиги занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 13 очками остаётся на первом месте.