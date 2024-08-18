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Игрок «Зенита» Максим Глушенков в ближайшее время перенесёт операцию

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков перенесёт операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Определён характер повреждения Максима Глушенкова. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно.

«Зенит» желает Максиму Глушенкову скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» — написано в сообщении.

Максим Глушенков был заменён на 24-й минуте встречи.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей.