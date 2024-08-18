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«Брентфорд» одержал победу в матче 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»

«Брентфорд» одержал победу в матче 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»
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Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Брентфорде (Англия). Главным арбитром матча выступил Сэмюэл Барротт. «Брентфорд» одержал победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мбемо – 29'     1:1 Пиннок – 56'     2:1 Висса – 76'    

Хозяева открыли счёт на 29-й минуте благодаря точному удару Брайана Мбемо, который получил мяч в штрафной и пробил в левый угол ворот. Во втором тайме на 57-й минуте защитник «Брентфорда» Этан Пиннок срезал мяч в собственные ворота, сравняв счёт. На 76-й минуте Йоан Висса принёс победу «шмелям» пробив низом в правый угол ворот после подбора мяча в штрафной.

В прошлом сезоне команды встречались дважды: в первом круге «Брентфорд» сыграл вничью дома (1:1), а во втором «Кристал Пэлас» одержал победу на своём поле (3:1).

В следующем туре «Брентфорд» 25 августа сыграет в гостях с «Ливерпулем», а «Кристал Пэлас» днём ранее примет дома «Вест Хэм».

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