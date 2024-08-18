«Краснодар» одержал волевую победу над «Пари НН» в матче 5-го тура РПЛ

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе гостей в первом тайме отличился Хуан Босельи. Южане ответили дублем Мозеса Кобнана во втором тайме.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала девять очков за пять матчей. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.