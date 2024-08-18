Врач рассказал, сколько может занять восстановление Глушенкова после перелома руки

Врач Никита Карлицкий оценил предполагаемые сроки восстановления нападающего «Зенита» Максима Глушенкова от травмы, полученной в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением.

«Восстановление займёт три-четыре недели, если без операции. Учитывая амплуа Глушенкова, если не будет сильных болей, используя пластиковый гипс или карбоновый индивидуальный фиксатор (делают на 3D принтере), игрок может играть уже через 14 дней. По правилам РФС он может играть в пластиковом гипсе, в его амплуа рука в этой области особенно не нужна. Поэтому, если сращение идёт хорошо, а перелом стабильный, если сильно не болит, если рука хорошо зафиксирована игрок может участвовать в играх не дожидаясь полного сращения перелома — четырёх недель.

Осложнений быть не должно. Конечно, если будет сильный удар, может усугубиться — это определённый риск, но он минимальный. Учитывая, что принято решение его оперировать, то, на мой взгляд, восстановление займёт существенно меньше времени, но это на усмотрение игрока, доктора и хирурга», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.