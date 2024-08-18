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Тренер «Зенита» Семак оценил вероятность участия Глушенкова в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сомневается, что нападающий Максим Глушенков сыграет в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра состоится 24 августа.

– Сможет ли Глушенков сыграть со «Спартаком»?

— Очень маловероятно [что сыграет], – приводит слова Семака пресс-служба команды на официальном сайте.

Ранее лидер сине-бело-голубых Максим Глушенков рассказал, что сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей.

Напомним, Глушенков стал игроком сине-бело-голубых этим летом.