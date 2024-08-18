ЦСКА — «Локомотив»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Игра идёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.