Главный тренер «Химок» Артига прокомментировал ничью с «Зенитом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Перед матчем я думал, что может быть ничья, в итоге так и получилось. «Зенит» — это та команда, которую очень тяжело победить. Мы будем довольны тем очком, которое мы заработали в этом непростом матче.

Против «Зенита» тяжело играть в том положении, когда мы забили гол. Было понятно, что они будут агрессивно атаковать, нам пришлось много падать и выбираться из обороны. Мы старались блокировать переходы «Зенита», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Первый гол в игре был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

После этого матча в активе «Химок» стало пять очков. Подопечные Франка Артиги занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 13 очками остаётся на первом месте.