Пальинья высказался о переходе в «Баварию»

Португальский полузащитник Жоау Пальинья, перешедший в «Баварию» этим летом, прокомментировал трансфер в мюнхенский клуб.

«Когда ты представляешь такой большой клуб, как «Бавария», ты достиг самого высокого уровня. Я осуществил свою мечту, но я знаю, что почувствую себя полностью реализованным, когда добьюсь успеха здесь. Сбывшейся мечтой является не только подписание контракта с «Баварией», но и успех здесь. Я хочу написать здесь свою собственную историю и выигрывать трофеи. Я знаю, что прошлый сезон был тяжелым для клуба и болельщиков, и в этом сезоне нам нужно выложиться по полной, чтобы попытаться что-то выиграть», — приводит слова Пальиньи официальный сайт Бундеслиги.

11 июля «Бавария» объявила о переходе из английского «Фулхэма» 29-летнего португальского полузащитника Жоау Пальиньи. По данным СМИ, немцы заплатили за игрока сборной Португалии € 46 млн плюс бонусы. В минувшем сезоне опорный хавбек провел за английский клуб 39 матчей во всех турнирах. В них игрок смог забить четыре гола и оформить результативную передачу Пальинья уже дебютировал за «Баварию». Он вышел на замену в матче против «Ульма» (4:0) в рамках Кубка Германии.