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Вингер «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Панатинаикос»

Вингер «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Панатинаикос»
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Греческий «Панатинаикос» ведёт переговоры с английским «Манчестер Юнайтед» о переходе 22-летнего уругвайского вингера Факундо Пельистри. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, греческий клуб уже договорился с уругвайцем о четырёхлетнем контракте. Англичане хотят получить за своего игрока около € 10 млн. Сделка ещё не завершена. На Пельистри также претендуют другие клубы.

Факундо Пельистри провёл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей во всех турнирах. В них уругваец оформил два голевых паса. В минувшем сезоне вингер играл за испанскую «Гранаду» на правах аренды. Трудовое соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до июня 2025 года.

Нынешний сезон «Манчестер Юнайтед» начал с поражения в Суперкубке Англии от «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 пен), а затем обыграл «Фулхэм» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

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