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Стерлинг не попал в заявку на матч с «Ман Сити», окружение игрока выступило с заявлением

Стерлинг не попал в заявку на матч с «Ман Сити», окружение игрока выступило с заявлением
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Окружение нападающего «Челси» Рахим Стерлинг выступило с заявлением относительно непопадания игрока в заявку на матч 1-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».На момент написания новости счёт в матче — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 18'    

«Стерлинг вернулся в Англию на две недели раньше, чтобы провести индивидуальную тренировку, и провёл хорошую предсезонную подготовку под руководством нового тренера, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения.

Рахим стремится выступать на самом высоком уровне для «Челси» и болельщиков, которых он высоко ценит, и, учитывая его включение в официальные предматчевые материалы клуба на этой неделе, мы ожидали, что Рахим будет задействован в матче на этих выходных в каком-либо качестве.

У нас всегда был позитивный диалог с «Челси» и заверения от него относительно будущего Рахима в клубе, поэтому мы с нетерпением ждем прояснения ситуации», — приводит текст заявления Daily Mail.

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