Игрок «Динамо» Лаксальт: у нас будут шансы бороться с «Зенитом» за титул

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт считает, что у бело-голубых будут шансы бороться с «Зенитом» за титул.

«Мы не должны думать о том, тяжело ли бороться с «Зенитом», а должны идти от игры к игре. Нам надо бороться со всеми командами. У нас хорошие результаты. Мне кажется, у нас будут шансы бороться с ними за титул», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 августа состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Динамовцы набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 13 очками располагается на первой строчке.