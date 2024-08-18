Ругани присоединится к «Аяксу» на правах аренды до 2025 года — Tuttosport

Итальянский защитник Даниэле Ругани покинет «Ювентус» и перейдёт в амстердамский «Аякс». Переход состоится на правах аренды до 30 июня 2025 года. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Даниэле Ругани, который в прошлом сезоне провёл 18 матчей и забил три гола за «Ювентус», уже отправился в Амстердам для прохождения медицинского осмотра.

В общей сложности защитник сыграл 148 матчей за туринский клуб, забил 11 голов и сделал один голевой пас. Для Ругани это будет третий временный переход с момента его присоединения к «Ювентусу» в 2015 году из «Эмполи». Ранее он выступал на правах аренды за французский «Ренн» и итальянскую команду «Кальяри». В «Аяксе» защитника ждёт встреча с его соотечественником Франческо Фариоли, который недавно возглавил амстердамский клуб.