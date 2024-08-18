Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ругани присоединится к «Аяксу» на правах аренды до 2025 года — Tuttosport

Ругани присоединится к «Аяксу» на правах аренды до 2025 года — Tuttosport
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский защитник Даниэле Ругани покинет «Ювентус» и перейдёт в амстердамский «Аякс». Переход состоится на правах аренды до 30 июня 2025 года. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Даниэле Ругани, который в прошлом сезоне провёл 18 матчей и забил три гола за «Ювентус», уже отправился в Амстердам для прохождения медицинского осмотра.

В общей сложности защитник сыграл 148 матчей за туринский клуб, забил 11 голов и сделал один голевой пас. Для Ругани это будет третий временный переход с момента его присоединения к «Ювентусу» в 2015 году из «Эмполи». Ранее он выступал на правах аренды за французский «Ренн» и итальянскую команду «Кальяри». В «Аяксе» защитника ждёт встреча с его соотечественником Франческо Фариоли, который недавно возглавил амстердамский клуб.

Материалы по теме
«Ювентус» и «Челси» обсуждали обмен Стерлинга на Кьезу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android