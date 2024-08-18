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ПФК ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: Баринов заменён после столкновения с игроком армейцев

ЦСКА — «Локомотив»: Баринов заменён после столкновения с игроком армейцев
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В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Игра идёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

Команды не открыли счёт в первые 45 минут. На 66-й минуте вместо полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, пострадавшего после столкновения с игроком армейцев, вышел Артём Тимофеев.

Фото: Кадр трансляции

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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