ЦСКА — «Локомотив»: Баринов заменён после столкновения с игроком армейцев

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Игра идёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды не открыли счёт в первые 45 минут. На 66-й минуте вместо полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, пострадавшего после столкновения с игроком армейцев, вышел Артём Тимофеев.

Фото: Кадр трансляции

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.