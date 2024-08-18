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Украинский клуб потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России

Украинский клуб потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России
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Украинский клуб «Кривбасс» требует от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменить судью на матч Лиги конференций с испанским «Бетисом». Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Речь идёт о турецкой бригаде судей, которую возглавляет Арда Кардешлер. Ранее он судил матч сборных России и Сербии в Москве в марте 2024 года.

«Считаем недопустимым привлечение Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского клуба. «Кривбасс» также проинформировал УАФ о сложившейся ситуации. Верим, что здравый смысл победит», — говорится в официальном заявлении клуба.

Первый матч отбора между испанским «Бетисом» и клубом из Украины запланирован на 22 августа, ответный — на 29 число того же месяца.

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