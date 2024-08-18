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Дмитрий Радченко: Глушенков — потеря, но Семак найдёт варианты, как заменить

Дмитрий Радченко: Глушенков — потеря, но Семак найдёт варианты, как заменить
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал повреждение нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

«Конечно, травма Глушенкова — это потеря. Парень очень хорошо начал сезон, является одним из ключевых игроков, бомбардир. Да, его будет не хватать со «Спартаком». Но у «Зенита» большая скамейка запасных. Семак найдёт варианты, как заменить игроков. Вендел и Глушенков — это два ключевых футболиста, которые определяли игру команды. Посмотрим, как сделает тренерский штаб «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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