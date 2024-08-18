Дмитрий Радченко: Глушенков — потеря, но Семак найдёт варианты, как заменить

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал повреждение нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением.

«Конечно, травма Глушенкова — это потеря. Парень очень хорошо начал сезон, является одним из ключевых игроков, бомбардир. Да, его будет не хватать со «Спартаком». Но у «Зенита» большая скамейка запасных. Семак найдёт варианты, как заменить игроков. Вендел и Глушенков — это два ключевых футболиста, которые определяли игру команды. Посмотрим, как сделает тренерский штаб «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.