Андрей Червиченко: в игре с «Ростовом» Безбородов помогал «Оренбургу»

Бывший претендент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Оренбургом» (3:2). Игру обслуживал рефери Владислав Безбородов.

«Безбородов обычно судит «Ростов» гораздо хуже, а с «Оренбургом» судил более или менее так, как должно быть. Честно говоря, не знаю, какие эпизоды не понравились спортивному директору «Оренбурга». Пенальти были стопроцентные. То, что Ваханию чуть не убили — это чистая красная карточка и второй пенальти. Почему-то Безбородов решил его не ставить, хотя человек рукой бьёт в кадык. Любые небольшие решения в пользу «Ростова» в середине поля полностью перечёркивают тезис о помощи Безбородова.

Мне кажется, Безбородов помогал «Оренбургу» и помог конкретно не остаться вдесятером. Ещё и не поставил пенальти на последней минуте первого тайма. Когда ты в игре, то всегда переживаешь и эмоционален. Наговорить можно всё что угодно. Такие вещи нужно спрашивать человека на следующий день, когда он уже остыл. Возможно, он жалеет о том, что сказал. Особенно, если спокойно пересмотрел эпизоды, которые ему не нравились», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.