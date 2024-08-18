«Локомотив» вырвал победу в концовке дерби с ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

Команды не открыли счёт в первые 45 минут. На 66-й минуте полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение после столкновения с игроком армейцев и был заменён, вместо него на поле вышел Артём Тимофеев. На 81-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев и нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов столкнулись друг с другом, в результате чего форвард получил рассечение. На 90-й минуте победу «Локомотиву» принёс Наир Тикнизян.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.