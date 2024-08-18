Мостовой — о словах спортдиректора «Оренбурга»: нужно искать причины в игре своих

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о резкой критике судейства со стороны спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

«На мой взгляд, никаких вопросов к судейству быть не может. Думаю, спортивного директора «Оренбурга» могут наказать за его высказывания. Тем более — они необоснованны. Я смотрел игру, и «Оренбург» просто поплыл, когда Комличенко им забил два мяча подряд. «Оренбург» просто не знал, что делать, и находился в панике — за это они поплатились. В этом матче нужно искать причины в игре своих футболистов, потому что они паниковали и упустили победу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.