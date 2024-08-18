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Мостовой — о словах спортдиректора «Оренбурга»: нужно искать причины в игре своих

Мостовой — о словах спортдиректора «Оренбурга»: нужно искать причины в игре своих
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о резкой критике судейства со стороны спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«На мой взгляд, никаких вопросов к судейству быть не может. Думаю, спортивного директора «Оренбурга» могут наказать за его высказывания. Тем более — они необоснованны. Я смотрел игру, и «Оренбург» просто поплыл, когда Комличенко им забил два мяча подряд. «Оренбург» просто не знал, что делать, и находился в панике — за это они поплатились. В этом матче нужно искать причины в игре своих футболистов, потому что они паниковали и упустили победу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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