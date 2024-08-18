Фото: игрок «Локо» Сулейманов получил рассечение в столкновении с защитником ЦСКА Дивеевым

На 81-й минуте матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив» (0:1), защитник армейцев Игорь Дивеев и нападающий железнодорожников Тимур Сулейманов столкнулись друг с другом, в результате чего форвард получил рассечение.

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На 90-й минуте победу «Локомотиву» принёс Наир Тикнизян.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.