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«Краснодар» — «Пари НН»: нижегородцы открыли счёт на 36-й минуте матча

«Краснодар» — «Пари НН»: нижегородцы открыли счёт на 36-й минуте матча
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В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 36'    

На 36-й минуте полузащитник гостей Хуан Босельи открыл счёт в игре.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона «быки» обыграли нижегородскую команду со счётом 1:0. Во втором круге «Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:3.

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