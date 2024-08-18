«Краснодар» — «Пари НН»: «быки» сравняли счёт на 76-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте южане сравняли счёт усилиями Мозеса Кобнана.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона «быки» обыграли нижегородскую команду со счётом 1:0. Во втором круге «Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:3.