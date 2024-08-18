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Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов близок к переходу в «Динамо» Махачкала

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов близок к переходу в «Динамо» Махачкала
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Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов близок к переходу в «Динамо» Махачкала. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшие дни стороны должны согласовать трансфер окончательно.

Гамид Агаларов является игроком «Ахмата» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Грозного рассчитано до июня 2025 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил один гол в четырёх матчах.

На данный момент «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В копилке команды Магомеда Адиева три набранных очка в четырёх матчах. В ближайшем туре РПЛ «Ахмат» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет 19 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.

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