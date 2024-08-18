«Уфа» одержала первую победу в сезоне, прервав беспроигрышную серию «Сокола»

Сегодня, 18 августа, в Саратове состоялся матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Сокол» принимал «Уфу». Главным арбитром матча был назначен Станислав Матвеев. Игра завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 34-й минуте забил центральный полузащитник «Уфы» Андрей Анисимов.

Для «Уфы» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Набрав шесть очков в шести играх, команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Сокол» потерпел первое поражение в сезоне и с девятью очками занимает восьмую строчку. До этого матча команда из Саратова не проигрывала в пяти стартовых турах сезона.

Ранее, в предыдущем туре, «Сокол» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), а «Уфа» уступила на своём поле «Уралу» (0:2).