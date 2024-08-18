В «Динамо» Мх подтвердили информацию о намерении подписать Гамида Агаларова

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о возможном переходе нападающего Гамида Агаларов из грозненского «Ахмата».

«Гамид близок уже два месяца. Это соответствует тому, что мы не против того, чтобы он пришёл к нам. Также те, у кого он на контракте, не против. Сейчас идут переговоры. Не знаю, близок ли трансфер, потому что я не веду переговоры», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Гамид Агаларов близок к переходу в «Динамо» Махачкала. В ближайшие дни стороны должны согласовать трансфер окончательно.

Гамид Агаларов является игроком «Ахмата» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Грозного рассчитано до июня 2025 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил один гол в четырёх матчах.