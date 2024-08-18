«Локомотив» забил первым же ударом в створ на 90-й минуте в дерби с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил гол на 90-й минуте матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0). Этот удар стал первым попаданием в створ чужих ворот для железнодорожников в этой игре.

На 66-й минуте полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение после столкновения с игроком армейцев и был заменён, вместо него на поле вышел Артём Тимофеев. На 81-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев и нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов столкнулись друг с другом, в результате чего форвард получил рассечение.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.