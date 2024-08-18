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Семак – о скандальной ситуации с Бакаевым: нужно спрашивать у руководства «Зенита»

Семак – о скандальной ситуации с Бакаевым: нужно спрашивать у руководства «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему арендованный у сине‑бело‑голубых полузащитник Зелимхан Бакаев не сыграл за «Химки» в матче 5-го тура чемпионата России. Встреча закончилась вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

— Сергей Богданович, могли бы вы прояснить ситуацию с Зелимханом Бакаевым и был пункт, по которому он не может играть против «Зенита»?
— Это спрашивать нужно у руководства, у тех людей, которые подписывали договор аренды. Я не владею информацией, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.

В этом сезоне Бакаев принял участие в трёх матчах во всех турнирах, где он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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