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Видеообзор гостевого матча «Зенита» с «Химками» в 5-м туре РПЛ

Видеообзор гостевого матча «Зенита» с «Химками» в 5-м туре РПЛ
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Сегодня, 18 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.

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