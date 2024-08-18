Видеообзор гостевого матча «Зенита» с «Химками» в 5-м туре РПЛ

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

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Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.