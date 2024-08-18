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«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в 17-м туре женской Суперлиги

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в 17-м туре женской Суперлиги
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В матче 17-го тура женской Суперлиги на стадионе «Академия Газпром» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 3:0.

Россия - Суперлига (ж) . 17-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
1:0 Кики – 48'     2:0 Коровкина – 85'     3:0 Куропаткина – 90'    

Первый гол был забит на 48-й минуте нападающей «Зенита» Кики Швендески Маселюс Джозеф. На 85-й минуте Нелли Коровкина удвоила преимущество своей команды, а на 90+1-й минуте третий гол забила Вероника Куропаткина.

После этой победы «Зенит» набрал 44 очка и сравнялся с московским ЦСКА, который сохраняет первую строчку турнирной таблицы благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Ростов» (16) занимает девятое место.

За последние пять туров «Зенит» демонстрирует стопроцентный результат, выиграв все матчи.

В следующем туре «Зенит» 31 августа проведёт гостевой матч против «Краснодара». «Ростов» в тот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».

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