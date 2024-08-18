В «Ростове» сообщили, что направят денежные средства пострадавшим жителям Курской области

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сказал, что клуб направит вырученные средства от продажи билетов на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2) пострадавшим жителям Курской области.

«После того, как генеральный директор «Ростова» подсчитает сумму вырученных средств с продаж билетов на сегодняшнюю игру, мы сможем определить сумму, которая направится на помощь пострадавшим жителям Курской области. Клуб также добавит к этим средствам сумму сверху, но афишировать это мы не будем», — приводит слова Арутюнянц «РБ Спорт».

Первый тайм матча остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.