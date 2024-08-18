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В «Ростове» сообщили, что направят денежные средства пострадавшим жителям Курской области

В «Ростове» сообщили, что направят денежные средства пострадавшим жителям Курской области
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сказал, что клуб направит вырученные средства от продажи билетов на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2) пострадавшим жителям Курской области.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«После того, как генеральный директор «Ростова» подсчитает сумму вырученных средств с продаж билетов на сегодняшнюю игру, мы сможем определить сумму, которая направится на помощь пострадавшим жителям Курской области. Клуб также добавит к этим средствам сумму сверху, но афишировать это мы не будем», — приводит слова Арутюнянц «РБ Спорт».

Первый тайм матча остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.

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