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Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал разгромную победу над «Факелом»

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал разгромную победу над «Факелом»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над воронежским «Факелом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

«Это то, что мы стараемся делать в каждом матче, выходить с предельной концентрацией и правильным отношением. И неважно, какая минута матча, концентрация всегда должна быть на высоком уровне. Да, мы хорошо начали матч. На мой взгляд, мы даже слишком контролировали игру. Надо было и дальше атаковать». — сказал Деян Станкович в эфире «Матч ТВ».

В минувшей игре составе красно-белых отличились нападающий Манфред Угальде, центральный защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко.

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