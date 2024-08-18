Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал разгромную победу над «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над воронежским «Факелом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба.

«Это то, что мы стараемся делать в каждом матче, выходить с предельной концентрацией и правильным отношением. И неважно, какая минута матча, концентрация всегда должна быть на высоком уровне. Да, мы хорошо начали матч. На мой взгляд, мы даже слишком контролировали игру. Надо было и дальше атаковать». — сказал Деян Станкович в эфире «Матч ТВ».

В минувшей игре составе красно-белых отличились нападающий Манфред Угальде, центральный защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко.