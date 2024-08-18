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Сарвели прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА

Сарвели прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о матче 5-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Дерби — всегда тяжёлая игра. Бились две команды, никто не хотел уступать. Рад, что мы сумели забить в конце и победить. ЦСКА играл дома, где-то прихватывали, нам приходилось обороняться», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.

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