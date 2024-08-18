«На следующей неделе вы увидите другой «Факел». Пятибратов — после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что недоволен игрой своей команды в матче 5‑го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 в пользу красно‑белых.

— Что случилось с «Факелом» в первые 10 минут матча?

— Хороший вопрос. Мы очень расстроены результатом, сейчас приедем домой и будем разбираться. Нас многое не устраивает, начало игры было обескураживающее, так играть нельзя. В кратчайшие сроки это нужно изменить.

— В чем ваша главная претензия?

— Претензий у меня достаточно, я об этом расскажу игрокам в индивидуальных беседах.

— Вы сегодня выставили четырех защитников. Если отмотать время назад, то поступили бы по‑другому?

— Да дело не в защитниках и их количестве, главное, как мы играем, вот с этим нужно разобраться. На следующей неделе вы увидите другой «Факел», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

«Факел» находится на последней, 16-й строчке, в таблице РПЛ, заработав лишь одно очко за пять игр. Клуб из Воронежа не смог забить в четырёх матчах чемпионата России подряд.