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«На следующей неделе вы увидите другой «Факел». Пятибратов — после поражения от «Спартака»

«На следующей неделе вы увидите другой «Факел». Пятибратов — после поражения от «Спартака»
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что недоволен игрой своей команды в матче 5‑го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 в пользу красно‑белых.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

— Что случилось с «Факелом» в первые 10 минут матча?
— Хороший вопрос. Мы очень расстроены результатом, сейчас приедем домой и будем разбираться. Нас многое не устраивает, начало игры было обескураживающее, так играть нельзя. В кратчайшие сроки это нужно изменить.

— В чем ваша главная претензия?
— Претензий у меня достаточно, я об этом расскажу игрокам в индивидуальных беседах.

— Вы сегодня выставили четырех защитников. Если отмотать время назад, то поступили бы по‑другому?
— Да дело не в защитниках и их количестве, главное, как мы играем, вот с этим нужно разобраться. На следующей неделе вы увидите другой «Факел», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

«Факел» находится на последней, 16-й строчке, в таблице РПЛ, заработав лишь одно очко за пять игр. Клуб из Воронежа не смог забить в четырёх матчах чемпионата России подряд.

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