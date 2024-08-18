Московский «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0 в матче 5-го тура РПЛ. Таким образом, «Локомотив» одержал пятую победу подряд во всех турнирах.

Ранее «Локомотив» разгромил «Ахмат» со счётом 5:0 в матче 3-го тура РПЛ, а также уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» в игре 4-го тура чемпионата России. Кроме того, железнодорожники победили «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2) в матчах Фонбет Кубка России.

«Локомотив» после победы в матче с ЦСКА набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.