«Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси» в матче 1-го тура нового сезона АПЛ

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Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Манчестер Сити» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 18-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «Манчестер Сити» удвоил полузащитник Матео Ковачич.

В минувшем сезоне команды встречались трижды.В первом круге «горожане» и «синие» сыграли вничью со счётом 4:4. Во втором круге команды также разделили очки (1:1). «Манчестер Сити» и «Челси» встречались в полуфинальной игре Кубка Англии. В том матче «горожане» обыграли «синих» со счётом 1:0.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Челси» занял шестое место.