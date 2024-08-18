«Факел» не смог забить в четвёртом матче РПЛ подряд
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Воронежский «Факел» продолжил серию матчей в Российской Премьер-Лиге без голов, не сумев забить уже в четвёртой игре подряд. Сегодня, 18 августа, команда проиграла в матче 5-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» со счётом 0:3.
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3' 2:0 Бабич – 9' 3:0 Барко – 60'
Ранее «Факел» не смог поразить ворота соперников в матчах Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2), «Акроном» (0:2) и «Краснодаром» (0:0).
В составе «Спартака» отличились нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич и полузащитник Эсекьель Барко.
«Факел» остаётся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025, набрав всего одно очко после пяти игр. Следующий матч воронежский клуб проведёт дома с «Оренбургом» 24 августа.
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