«Факел» не смог забить в четвёртом матче РПЛ подряд

Воронежский «Факел» продолжил серию матчей в Российской Премьер-Лиге без голов, не сумев забить уже в четвёртой игре подряд. Сегодня, 18 августа, команда проиграла в матче 5-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» со счётом 0:3.

Ранее «Факел» не смог поразить ворота соперников в матчах Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2), «Акроном» (0:2) и «Краснодаром» (0:0).

В составе «Спартака» отличились нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич и полузащитник Эсекьель Барко.

«Факел» остаётся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025, набрав всего одно очко после пяти игр. Следующий матч воронежский клуб проведёт дома с «Оренбургом» 24 августа.