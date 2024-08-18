«Челси» — «Манчестер Сити»: Ковачич забил на 84-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 18:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «Манчестер Сити» удвоил полузащитник Матео Ковачич.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге «горожане» и «синие» сыграли вничью со счётом 4:4. Во втором круге команды также разделили очки (1:1). «Манчестер Сити» и «Челси» встречались в полуфинальной игре Кубка Англии. В том матче «горожане» обыграли «синих» со счётом 1:0.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. «Челси» занял шестое место.