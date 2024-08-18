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Круговой: есть несправедливость в победе «Локо», ЦСКА полностью контролировал игру

Круговой: есть несправедливость в победе «Локо», ЦСКА полностью контролировал игру
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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла сегодня в Москве. Армейцы проиграли со счётом 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Есть несправедливость в результате. Мы полностью контролировали игру. Потерпели очень обидное поражение в концовке матча. Не знаю, в чём причина постоянных голов на последних минутах. Нужно концентрацию иметь. Мы хотели забить, чтобы победить, потому что игра была под нашем контролем», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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