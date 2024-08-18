Круговой: проблема, что нападающие ЦСКА не забивают. Сейчас забивает Дивеев

Защитник ЦСКА Данил Круговой после матча 5-го тура с «Локомотивом» (0:1) высказался о проблеме с результативностью нападающих в команде.

— Как вы обсуждаете тот факт, что лучший бомбардир — Дивеев?

— Не обсуждаем. Подшучиваем и всё. Конечно, есть проблема, что нападающие не забивают. Каждый должен заниматься своим делом. Сейчас забивает Игорь, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.