Тренер ЦСКА Николич: мы не заслуживали поражения в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил причину поражения команды в матче 5‑го тура РПЛ с «Локомотивом». Армейцы на своём поле уступили сопернику со счётом 0:1.

— Почему не удалось забить?

— Разные причины. Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем.

Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, всё остальное неплохо, как минимум. Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь… И пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.