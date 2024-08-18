Угальде высказался о возможном отсутствии Вендела и Глушенкова в матче со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением, что игроки «Зенита» Максим Глушенков и Вендел могут пропустить игру с красно-белыми. «Зенит» и «Спартак» сыграют в 6-м туре чемпионата России 24 августа.

«Не знаю, будет ли легче с «Зенитом» без Вендела и Глушенкова. Мы будем готовиться и попытаемся выиграть в любом случае», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 18 августа, Максим Глушенков сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи. Позже стало известно, что Глушенков в ближайшее время перенесёт операцию. Вендел получил травму колена в игре 4-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0).