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Игрок ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о проблеме пропущенных голов в концовках

Игрок ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о проблеме пропущенных голов в концовках
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Защитник ЦСКА Мойзес после матча 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) прокомментировал проблему пропущенных командой голов в концовках игр. В прошлом сезоне красно-синие упускали победу или ничью на последних минутах встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

— Тренер поменялся, но проблема осталась. Почему опять пропустили на последних минутах?
— Такое случается в футболе. Мы контролировали ход матча и доминировали, выглядели лучше «Локомотива». Мы лучше держали мяч, больше били по воротам, но в конце они пробили по нашим воротам и забили гол. Это и есть футбол. Нельзя сравнивать одного тренера с другим. Конечно, нельзя терять концентрацию до конца матча, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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