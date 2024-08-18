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Мойзес: ЦСКА нужно усиление в атаке, руководство это знает

Мойзес: ЦСКА нужно усиление в атаке, руководство это знает
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Защитник московского ЦСКА Мойзес заявил о том, что армейцам требуется усиление состава.

— Почему не забивают нападающие, а Дивеев — лучший бомбардир?
— Футбол — это не только нападающие, а 11 игроков стартового состава. Игорь сейчас переживает замечательный момент — он забил пять голов. Это часть наших тренировок, мы очень много тренируем стандартные положения.

Нашей команде нужно усиление в атаке, руководство это прекрасно знает. Те, кто сейчас находятся в распоряжении главного тренера тоже достаточно качественные и могут забивать голы. Понятно, что руководство тоже отдаёт себе отчёт и осознаёт, что нам нужно усиление в атаке, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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