Мойзес: ЦСКА нужно усиление в атаке, руководство это знает

Защитник московского ЦСКА Мойзес заявил о том, что армейцам требуется усиление состава.

— Почему не забивают нападающие, а Дивеев — лучший бомбардир?

— Футбол — это не только нападающие, а 11 игроков стартового состава. Игорь сейчас переживает замечательный момент — он забил пять голов. Это часть наших тренировок, мы очень много тренируем стандартные положения.

Нашей команде нужно усиление в атаке, руководство это прекрасно знает. Те, кто сейчас находятся в распоряжении главного тренера тоже достаточно качественные и могут забивать голы. Понятно, что руководство тоже отдаёт себе отчёт и осознаёт, что нам нужно усиление в атаке, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.