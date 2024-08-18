Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги с «Мальоркой»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе команд на матч 1-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», сообщает пресс-служба «сливочных».

Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

Полностью состав мадридского «Реала» на сегодняшний матч выглядит следующим образом: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Напомним, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе перешёл в мадридский клуб этим летом. Сегодня он дебютирует за «Реал» в Ла Лиге.