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Созин: проблема ЦСКА была не в тренере. Без усиления они закончат сезон на 7-8 месте

Созин: проблема ЦСКА была не в тренере. Без усиления они закончат сезон на 7-8 месте
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о перспективах ЦСКА в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Зияющие пустоты в составе ЦСКА Федотов заполнить не смог – и поэтому он терял очки. Конкретно 23 очка команда потеряла при нём на последних минутах. Пришёл Николич – и всё то же самое. Те же пустоты, и уже минус 4 очка за 5 матчей.

Мы видим: проблема ЦСКА была не в тренере. Когда у команды нет состава – будет такой результат. При всём уважении, например, к Койта – усилением будет, если его продадут. А без трансферов ЦСКА закончит сезон на 7-8 месте. Николич – не волшебник, чтобы исправить ситуацию без футболистов нужного уровня», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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