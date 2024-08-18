Созин: травма Глушенкова неслучайна

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ, в котором «Химки» принимали «Зенит» (1:1).

«По первым 10 минутам игры «Зенита» было видно – это не их день. «Химки» были заряжены, «Зенит» решил, что выиграет не напрягаясь. Без скоростей ты в РПЛ сейчас никого не обыграешь. Так что сегодня для «Зенита» лучшим вариантом была ничья – это и футбольные специалисты на стадионе отмечали.

Неслучайна и травма Глушенкова: он вышел на матч расхлябанный, ноги – тяжёлые, скоростей не было. Такие дни бывают у всех людей, не только у лучших игроков топовых команд. И теперь матч со «Спартаком» будет очень серьёзным именно для гостей: раненный «Зенит» это всегда непросто»,— сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.