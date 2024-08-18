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Созин: травма Глушенкова неслучайна

Созин: травма Глушенкова неслучайна
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ, в котором «Химки» принимали «Зенит» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«По первым 10 минутам игры «Зенита» было видно – это не их день. «Химки» были заряжены, «Зенит» решил, что выиграет не напрягаясь. Без скоростей ты в РПЛ сейчас никого не обыграешь. Так что сегодня для «Зенита» лучшим вариантом была ничья – это и футбольные специалисты на стадионе отмечали.

Неслучайна и травма Глушенкова: он вышел на матч расхлябанный, ноги – тяжёлые, скоростей не было. Такие дни бывают у всех людей, не только у лучших игроков топовых команд. И теперь матч со «Спартаком» будет очень серьёзным именно для гостей: раненный «Зенит» это всегда непросто»,— сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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